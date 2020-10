Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a impus carantina in Madrid si in zonele inconjuratoare pentru ca in regiune se inregistreaza o crestere alarmanta a numarului de infectari cu COVID-19. Autoritațile regionale nu sunt de acord cu decizia și se gandesc sa o conteste in instanța. Miercuri, Guvernul a votat in majoritate…

- Pe perioada lucrarilor de construire a noului pod peste paraul Seviș de pe drumul județean DJ 106 C, Sibiu – Cisnadie, pentru siguranța bicicliștilor in trafic și a condițiilor din avizului nr. 640439/05.09.2020, emis de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, pista de…

- Pandemia provocata de noul coronavirus poate fi de acum gestionata in Europa fara a inchide viata sociala in ansamblul sau, datorita pregatirii autoritatilor si cunostintelor acumulate in ultimele luni, a transmis joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.

- Autoritatile din Hong Kong vor reintroduce restrictii. Acestea au interzis adunarile publice cu mai mult de 4 persoane, fața de 50. De asemenea, vor inchide, pentru sapte zile, saloanele de infrumusețare, salile de jocuri și salile de fitnees. Restaurantele se vor inchide și vor putea servi doar la…

- Italia iși inchide granițele pentru țarile cu numar mare de cazuri de Covid. Autoritațile din Peninsula au facut publice listele cu zonele roșii, ce au risc mare de infectare, precum și lista verde, a statelor care pot intra in țara fara sa stea in izolare sau carantina.

- Frontiera dintre cele doua cele mai populate state din Australia va fi inchisa, incepand de marti, pentru o perioada nedeterminata, din cauza numarului mare de infectari cu Covid-19. Autoritatile incearca, astfel, sa tina sub control un focar de coronavirus din orasul Melbourne, informeaza Agerpres…