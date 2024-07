China: Incendiu la un centru comercial soldat cu cel puţin 16 morţi Un incendiu intr-un centru comercial din sud-vestul Chinei a ucis cel putin 16 persoane, potrivit unui nou bilant publicat joi de agentia oficiala Xinhua, scrie AFP. Incendiul a izbucnit, dintr-un motiv inca necunoscut, la inceputul serii la Zigong, un oras cu 2,5 milioane de locuitori din provincia Sichuan, situat la 1.600 de kilometri departare in linie dreapta de capitala Beijing. Operatiunile de salvare s-au incheiat joi in jurul orelor 03.00 (miercuri, 19.00 GMT), potrivit serviciilor locale de salvare citate de Xinhua. Aproximativ 30 de persoane au fost primit ingrijiri din partea serviciilor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

