China înăsprește restricțiile antiCOVID în apropierea Anului Nou China a intarit sambata restrictiile in doua orase strategice situate la sud de Beijing, deja plasate in carantina, in speranta ca va reusi sa stavileasca raspandirea COVID-19, cea mai grava dupa sase luni in aceasta tara unde noul tip de coronavirus a aparut in Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a intarit sambata restrictiile in doua orase strategice situate la sud de Beijing, deja plasate in carantina, in speranta ca va reusi sa stavileasca raspandirea COVID-19, cea mai grava dupa sase luni in aceasta tara unde noul tip de coronavirus a aparut in urma cu un an, informeaza AFP.…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO); Thomas Bach, a afirmat intr-un mesaj video difuzat cu ocazia Anului Nou, ca miscarea olimpica a tras invatamintele dintr-un an 2020 unic si dificil, reusind sa transforme provocarile in oportunitati. Bach a subliniat,…

- Anul viitor se anunța a fi unul complicat, in special din cauza pandemiei, care se poate prelungi sau chiar agrava, generand probleme economice și, implicit, instabilitate politica, avertizeaza influentul think-tank american Atlantic Council. Daca 2020 a fost „anul din iad”, din motive evidente - pandemia…

- Londra a inregistrat o scadere cu 67- a conectivitatii in transportul aerian, in timp ce orasele chinezesti si-au extins conectivitatea. Astfel, in clasamentul celor mai conectate orase din lume, primele patru locuri sunt ocupate de Shanghai, Beijing, Guangzhou si Chengdu din China, conform IATA. Institutia…

- Un studiu efectuat recent in China a constatat ca tulburarea de spectru autist (TSA) este asociata cu disbioza - dezechilibru microbian - la nivelul microflorei intestinale, ceea ce poate constitui un punct de referinta pentru viitoare planuri terapeutice, relateaza marti Xinhua. TSA este…

- Restrictiile impuse in ultima perioada de mai multe guverne dau primele rezultate, insa al doilea val al pandemiei solicita in continuare sistemele de sanatate. Cea mai mare presiune este pe sectiile de terapie intensiva. Bilantul global al pandemiei pe glob indica aproape 54 de milioane de cazuri,…

- Italia inasprește restricțiile din cauza creșterii din ce in ce mai mare a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. In ciuda opozitiei guvernatorilor regiunilor si a manifestatiilor anti-izolare, Guvernul Italian a decis sa inaspreasca restricțiile. Aproape 20.000 de noi cazuri de coronavirus…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a omagiat milioanele de soldati chinezi care au luptat pana la capat impotriva coalitiei conduse de SUA si au salvat astfel tara sa de o infrangere in timpul Razboiului din Coreea, au relatat joi media oficiale, potrivit AFP, citata de AGERPRES.Acest conflict…