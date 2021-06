Astronauții Nie Haisheng, Liu Boming si Tang Hongbo vor petrece trei luni la bordul modulului Tianhe, situat la 380 de kilometri deasupra Terrei. Imaginile postate pe Twitter sunt elocvente. China a lansat, joi dimineața, primul echipaj spre noua sa statie spatiala, relateaza BBC . Capsula Shenzhou-12 a decolat cu succes din desertul Gobi. Lansarea si misiunea in sine sunt o noua demonstratie a increderii regimului de la Beijing in domeniul spatial. In ultimele luni, China a prelevat mostre de sol si roca de pe suprafata Lunii si a trimis un robot pe Marte, amintește BBC. Into the space! #Shenzhou12…