Comitetul permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, cea mai inalta autoritate a țarii, a cerut joi un sprijin neclintit pentru politica „zero Covid-19", in contextul in care epidemia se reia in China, a relatat presa de stat. Comitetul, a carui noua componența a fost dezvaluita la congresul Partidului Comunist de luna trecuta, s-a […]