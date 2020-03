Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Câți huligani pesedizati mai parazitează Ministerul de Interne

1. Partidul Plus, un minus de moralitate:- După scandalul legat de unul dintre fondatorii partidului Plus, Adrian Iordache, deconspirat de istoricul Marius Oprea , ca a fost maior in fosta securitate… [citeste mai departe]