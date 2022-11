Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal chinez l-a trimis 13 ani la inchisoare pe starul pop chinezo-canadian Kris Wu, acuzat, printre altele, de violarea a trei femei in locuința sa. Un tribunal din Beijing l-a condamnat vineri (25 noiembrie) pe cantarețul canadian Kris Wu la 13 ani de inchisoare pentru infracțiuni care includ…

- Trei ani și doua luni intr-o colonie penitenciara va petrece un barbat care a aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unui birou de recrutare și de inrolare militara din republica Udmurtia din centrul Rusiei in luna mai, relateaza publicația The Moscow Times . Peste 70 de centre de recrutare și cladiri…

- Judecatoria Constanta s a pronuntat in dosarul fostului senator Gigi Christian Chiru, acuzat de ucidere din culpa In dosar, Cristian Valentin Smadu este acuzat tot de ucidere din culpa. Instanta a dispus incetarea procesului penal pornit impotriva celor doi prin intervenirea prescriptiei raspunderii…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, acuzat ca le-a omorat și apoi incinerat in curtea casei pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. a fost condamnat, vineri, la 30 de ani de inchisoare. Magistrații Tribunalului Olt l-au condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 de ani de inchisoare cu executare, deși el nu…

- Cum au fost inșelate doua femei, la Alba Iulia, prin metoda „șmen”. Țeparul, condamnat definitiv la inchisoare Cum au fost inșelate doua femei, la Alba Iulia, prin metoda „șmen”. Țeparul, condamnat definitiv la inchisoare Un țepar cunoscut pentru metoda „șmen”, condamnat in trecut pentru mia mult de…

- In districtul Chaoyang din Beijing, „Peter” Liu, in varsta de 32 de ani, și-a creat viziunea despre cum ar trebui sa arate o viața ideala milenara in China moderna. Imparte apartamentul sau cu iubita și cu cainele lor. Potrivit lui Liu, el caștiga suficient din vanzarea asigurarilor. Cu tot cu venitul…