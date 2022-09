China a acuzat Statele Unite ca trimit „semnale foarte greșite și periculoase” cu privire la Taiwan, dupa ce secretarul american de Stat, Antony Blinken, i-a spus vineri omologului sau chinez ca menținerea pacii și a stabilitații in Taiwan este de o importanța vitala. Taiwanul a fost punctul central al discuțiilor „directe și sincere” de 90 […] The post China il avertizeaza pe Joe Biden cu privire la Taiwan. „SUA trimit semnale greșite și periculoase” / „Noi decidem metoda de rezolvare” first appeared on Ziarul National .