- O descoperire uriașa pentru Europa a fost facuta, recent. Compania miniera Rare Earths Norway a anunțat descoperirea celui mai mare zacamant dovedit de pamanturi rare din Europa continentala, situat la Fen Carbonatite Complex din sud-estul țarii.

- Beijingul spune ca exercițiile in curs de desfașurare din jurul Taiwanului testeaza capacitatea armatei de a prelua puterea asupra insulei autoguvernate, la cateva zile dupa ce noul sau președinte a depus juramantul.

- China a indicat vineri ca manevrele in curs de desfasurare in jurul Taiwanului au ca scop testarea capacitatii sale militare de „a prelua puterea” in insula autonoma, potrivit media de stat de la Beijing.

- China a lansat doua zile de exerciții militare la scara larga in jurul Taiwanului, in ceea ce a numit „pedeapsa” pentru așa-numitele „acte separatiste”, la cateva zile dupa ce insula autonoma a investit un nou lider ales in mod democratic care a cerut Beijingului sa inceteze tacticile sale de intimidare.

- Președintele chinez Xi Jinping i-a spus miercuri, 10 aprilie, fostului președinte taiwanez Ma Ying-jeou ca interferențele externe nu pot opri "reuniunea de familie" dintre cele doua țari desparțite de Stramtoarea Taiwan și ca nu exista probleme care sa nu poata fi discutate, informeaza Reuters.Incepand…

- Trei adolescenti din China risca pedeapsa cu moartea pentru ca au omorat in bataie un coleg de clasa, de 13 ani. Crima a avut loc luna trecuta in orasul Hebei. Camerele de supraveghere din zona l-au surprins pe baiat cu scuterul sau, inconjurat de colegii care vor deveni ucigașii lui. Dupa doar o ora…

- Trei copii risca pedeapsa cu moartea in China pentru ca și-au batut pana la moarte colegul de clasa de 13 ani, scrie Daily Mail. Cei trei suspecți, toți cu varsta sub 14 ani la momentul crimei, sunt acuzați ca și-au intimidat colegul de clasa, numit doar Wang, pe o perioada lunga de timp, inainte de…

- Apropiații lui Putin cer reintroducerea pedepsei cu moartea dupa atacul sangeros de la MoscovaMai multi membri de rang inalt al regimului Vladimir Putin au cerut ridicarea moratoriului privind pedeapsa cu moartea pentru "teroristi", dupa atacul sangeros comis vineri la o sala de concerte de la periferia…