- SUA au indemnat joi China sa nu restrictioneze accesul si libertatea de miscare pentru jurnalistii care vor relata anul viitor de la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, relateaza Reuters. Clubul corespondentilor de…

- Aeroporturile din capitala Beijing au anulat vineri sute de zboruri, iar conditiile de calatorie au fost inasprite in toata China pentru a stopa aparitia unor focare sporadice de COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres. China, unde coronavirusul a aparut pentru prima data la sfarsitul anului 2019,…

- Un al treilea oras din China a intrat joi in carantina dupa depistarea unui singur caz de COVID-19, in contextul in care autoritatile incearca sa impiedice o reizbucnire a epidemiei, cu mai putin de 100 de zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, informeaza AFP.Circa sase…

- ​Maratonul de la Wuhan (China), care urma sa aiba loc duminica, a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, cu aproape 100 de zile înainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza AFP.Duminica, autoritatile chineze au raportat 26 de noi cazuri de infectare cu…

- Flacara olimpica,pentru Jocurile Olimpice de iarna a fost transmisa autoritatilor de la Beijing, marti dimineata. Torta olimpica a fost data de presedintele comitetului elen Spyros Kapralos lui Yu Zaiqing, sefa de la Beijing 2022, in cadrul unei ceremonii la Atena. Jocurile Olimpice…

- Pentru componentele lotului feminin olimpic de bob al Romaniei, incepe cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing 2022. Tricolorele se antreneaza de cateva zile in China, unde restrictiile sanitare sunt extrem de severe. Sportivele Andreea Grecu, pilotul nr. 1 la ora actuala…

- Peste 2.000 de sportivi si oficiali straini vor participa, incepand din aceasta saptamana, la o serie de probe test pentru Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, cu patru luni inaintea loviturii de incepere a evenimentului (4-20 februarie 2022), informeaza AFP, citat de agerpres. "Noi asteptam…

- ​Comitetul International Olimpic a anuntat, miercuri, ca la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing nu vor putea asista spectatori straini si ca sportivii nevaccinati vor fi nevoiti sa stea 21 de zile in carantina dupa sosirea in China.