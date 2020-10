China ia măsuri pentru înăsprirea controlului asupra browserelor mobile Autoritatea nationala chineza pentru securitate cibernetica a anuntat luni ca va recurge la o ''rectificare'' a browserelor mobile pentru a solutiona ceea ce considera a fi ingrijorari sociale legate de ''haosul' informatiilor publicate online, transmite Reuters. Regulile de cenzura stricta a internetului in China au fost inasprite de mai multe ori in ultimii ani. Recent, Autoritatea chineza pentru spatiul cibernetic (CAC) a transmis firmelor care opereaza browsere de internet mobil ca pana la 9 noiembrie pot face o ''autoexaminare'' si rectifica problemele.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

