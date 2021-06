China: Gestionarea crizei de COVID-19, vedeta spectacolului grandios dedicat centenarului Partidului Comunist Chinez

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden considera ca a marcat puncte in vointa sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente impotriva Chinei si intentioneaza sa se intalnesca cu omologul sau chinez Xi Jinping, a nunta Casa Alba, relateaza AFP.

- Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre statia sa spatiala, aflata in constructie, a decolat joi cu trei astronauti la bordul rachetei Long March 2F. Succesul misiunii este o chestiune de imagine pentru Beijing, care se pregateste sa sarbatoreasca pe 1 iulie centenarul Partidului Comunist…

- Președintele american Joe Biden a cerut miercuri serviciilor de informații americane sa „iși dubleze eforturile” pentru a explica originea Covid-19 și a cerut un raport lamuritor in termen de 90 de zile, potrivit AFP, citat de Hotnews . Mișcarea este una de a pune presiune pe China pentru a permite…

- China a anuntat miercuri ca va dona un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 pentru Nepal, fiind cea mai recenta asistenta internationala acordata acestui stat din Himalaya puternic afectat de pandemia de coronavirus, relateaza dpa. Presedintele chinez Xi Jinping a facut anuntul in cursul…

- China a reușit sa injecteze luni cincisprezece milioane de doze de vaccin. Un record care ilustreaza eforturile intreprinse de Beijing pentru a da un impuls campaniei sale de vaccinare. Aceasta graba pentru injecții se datoreaza foarte mult descoperirii a doua noi surse de contaminare cu Covid-19, saptamana…

- O postare pe Weibo, o retea de socializare din China, facuta de un cont care are legatura cu Partidul Comunist Chinez, a atras critici asupra Chinei, relateaza BBC. In postarea respectiva era ironizata criza din India, provocata de coronavirus. In postare era o poza care arata lansarea unei…

- Presedintele chinez Xi Jinping a lansat un apel marti la respingerea structurilor de putere hegemonice in guvernarea globala, pe fondul tensiunilor in crestere intre Washington si Beijing cu privire la o gama larga de probleme, intre care presupusele incalcari ale drepturilor omului, relateaza Reuters.…