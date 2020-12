Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana impune restrictii de calatorie in Statele Unite membrilor Partidului Comunist Chinez (PCC, unic) si familiilor acestora, o masura denuntata de China, dezvaluie The New York Times (NYT). In cadrul unor noi reglementari, publicate miercuri, validitatea vizelor membrilor…

- Uniunea Europeana incearca sa incheie o noua alianta cu Statele Unite care sa puna capat tensiunilor din era Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate de China, a scris duminica Financial Times citand dintr-un proiect de plan european, informeaza Reuters. Planul propune reconstruirea…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…

- Cinci „agenți” chinezi au fost arestați marți în Statele Unite pentru o operațiune numita „Fox Hunt” care, sub masca luptei împotriva corupției, vizeaza oponenții regimului comunist, au anunțat autoritațile americane, relateaza AFP.În total, „opt oficiali…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, Robert O’Brien, a acuzat miercuri China ca incearca sa fure din Occident cercetarile referitoare la vaccinul pentru Covid-19 si a descris tara ca fiind un rival malign care incearca sa monopolizeze fiecare industrie importanta…

- Deficitul bugetar al Statelor Unite a atins nivelul record de 3.132 de miliarde de dolari in anul fiscal 2020, fiind de trei ori mai mare fata de cel din 2019, ca urmare a cheltuielilor uriase pentru sustinerea economiei in timpul pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Departamentul Trezoreriei…

- Administratia Xi Jinping a avertizat, marti, ca va avea reactia "necesara" fata de eventualele vanzari de arme americane catre Taiwan, Beijingul indemnand tarile asiatice sa fie vigilente in legatura cu strategia Statelor Unite in regiune, noteaza Mediafax.Statele Unite trebuie sa opreasca…

- China a cerut miercuri Statelor Unite sa renunte la mentalitatea de tipul "Razboi Rece" prin oprirea atacurilor si acuzatiilor neprovocate impotriva Beijingului, acuzandu-l totodata pe secretarul de stat american Mike Pompeo ca creeaza deliberat o confruntare politica. Pompeo a vizitat marti Japonia…