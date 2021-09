Stiri pe aceeasi tema

- Yuan Renguo, fostul presedinte al celui mai important producator de bauturi spirtoase din China, Kweichow Moutai, a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru luare de mita, a anuntat joi instanta, potrivit AFP .

- Tot mai mulți barbați chinezi de 20-30 de ani fac operații estetice faciale deoarece cred ca asta le va schimba viața și le va aduce o promovare în cariera. În același timp, Bejingul se straduiește sa reduca impactul modelelor masculine „efeminate” în societate.Îngrijorat…

- Beijingul a ridicat manușa Razboiului Rece aruncata de Washington. In timpul evenimentelor festive cu ocazia celei de-a 100-a aniversari a Partidului Comunist din China, liderul sau Xi Jinping a declarat "socialismul cu specific chinez" nu numai "un nou model de modernizare a Chinei", ci și "o noua…

- Un barbat din statul american Georgia acuzat ca a ucis opt oameni in trei saloane de cosmetica din apropiere de Atlanta, in martie, a pledat "vinovat" marti la patru acuzatii de omucidere si a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza dpa. Robert Aaron Long, care are 22 de ani, a ajuns…

- Un barbat din statul american Georgia acuzat ca a ucis opt oameni in trei saloane de cosmetica din apropiere de Atlanta, in martie, a pledat "vinovat" marti la patru acuzatii de omucidere si a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza dpa. Robert Aaron Long, care are 22 de ani, a ajuns la un…

- Liderii Coreei de Nord si Chinei au schimbat mesaje in care au promis sa consolideze cooperarea bilaterala cu ocazia aniversarii tratatului bilateral de prietenie, cooperare si asistenta reciproca, a informat duminica agentia de stiri nord-coreeana KCNA, transmite Reuters. Intr-un mesaj adresat…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, au discutat, luni, prin videoconferinta, cu presedintele Chinei, Xi Jinping, despre intensificarea cooperarii intre Uniunea Europeana si Beijing, anunta Guvernul de la Berlin si presa oficiala chineza. "Cancelarul…

- Presedintele chinez Xi Jinping a prezidat luni pe stadionul national din Beijing, supranumit Cuib de pasare, un spectacol grandios in cinstea centenarului Partidului Comunist Chinez, eveniment care a pus accentul pe redresarea Chinei dupa criza provocata de pandemia de COVID-19, transmite AFP. Acest…