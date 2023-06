China forează o gaură de peste 11.000 de metri în scoarța terestră. Ce vrea să descopere China foreaza o gaura de peste 11.000 de metri in scoarța terestra. Operațiunea se desfașoara in deșert, in regiunea Xinjiang din nord-vest. Proiectul a inceput deja la debutul acestei saptamani, mai exact marți. China foreaza o gaura de peste 11.000 de metri. Care este scopul operațiunii Potrivit News Sky, procesul de foraj prevede patrunderea in mai mult de 10 straturi ale pamantului. Conform informațiilor oficiale, operațiunea este desfașurata pentru a fi colectate probe ce vor fi studiate de specialiști. Astfel, chinezii au in plan sa depașeasca adancimea de 11.000 de metri. Cu acest scop,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a instaura o pace durabila in Europa este nevoie ca Occidentul sa faca doua salturi de imaginație. Primul este ca Ucraina sa se alature NATO, ca mijloc de a o reține, dar și de a o proteja, iar al doilea este ca Europa sa inginereasca o apropiere de Rusia, ca modalitate de a crea o granița estica…

- Nimic nu ilustreaza mai bine irelevanța crescanda in afacerile mondiale a unora dintre cei mai proeminenți lideri europeni decat imaginea lui Emmanuel Macron, președintele francez, și a Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care s-au prosternat efectiv in fața lui Xi Jinping, liderul…

- Vizita efectuata in Rusia de presedintele Chinei, Xi Jinping, pentru intalnirea cu omologul sau, Vladimir Putin, transmite un semnal "foarte ingrijorator", afirma secretarul Apararii din SUA, Lloyd Austin, avertizand ca eventuala decizie de a livra armament ar putea genera un conflict "global", scrie…

- Desi a sosit saptamana aceasta la Moscova intr-o postura de mediator intre Rusia si Ucraina, presedintele chinez Xi Jinping a semnalat mai degraba prin aceasta vizita sprijinul sau pentru presedintele rus Vladimir Putin in fata occidentalilor care incearca izolarea sa, comenteaza joi, intr-o ampla analiza,…

- Multe puncte din planul de pace al Chinei referitor la Ucraina pot fi luate ca baza pentru o intelegere atunci cand Occidentul si Kievul vor vrea sa discute despre asta, dar deocamdata o astfel de disponibilitate nu exista, a declarat Vladimir Putin marti, in urma discutiilor cu liderul chinez Xi Jinping,…

- Președintele Vladimir Putin l-a primit marți (21 martie) pe liderul chinez Xi Jinping la Kremlin pentru inceputul unor discuții oficiale care se așteapta sa se concentreze pe criza ucraineana și pe aprofundarea legaturilor economice dintre Rusia și China. Cei doi președinți și-au strans mainile și au…

- Președintele Chinei, Xi Jinping a aterizat la Moscova pentru o vizita de trei zile in cadrul careia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit presei de stat rusa TASS , citata de CNN . Menționam ca este pentru prima data cand Jinping iși viziteaza vecinul și aliatul apropiat de cand…

- Vizita in Rusia a presedintelui Chinei, Xi Jinping, si aprofundarea relatiilor intra in contradictie cu initiativele de pace ale Beijingului, in contextul in care liderul chinez pare sa contribuie la consolidarea pozitiei presedintelui Vladimir Putin, conform cotidianului The New York Times, citat de…