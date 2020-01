China - Festivalul Gheţii şi Zăpezii din Harbin şi-a deschis porţile Inotatori temerari au plonjat in apa rece, palate imense din gheata au fost iluminate si zeci de nunti au fost organizate cu ocazia deschiderii renumitului Festival al Ghetii si Zapezii care se desfasoara anual in orasul Harbin din China, relateaza luni AFP. Focurile de artificii au marcat duminica seara deschiderea oficiala a evenimentului, intr-un peisaj feeric alcatuit din cladiri si monumente multicolore, de dimensiuni naturale, realizate din blocuri de gheata. In timpul zilei, 43 de mirese in rochii din dantela si jachete groase, cu buchete de trandafiri in maini, au asteptat alaturi de viitorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

