- Dupa ce China va infiinta o statie de cercetare lunara, astronautii sai vor ramane pe Luna perioade lungi de timp pentru a efectua cercetari stiintifice, a informat duminica presa de stat, citandu-l pe autorul programului lunar al Chinei, relateaza Reuters. China a planificat o serie de misiuni fara…

- Uniunea Europeana nu se foloseste de vaccinuri pentru a face propaganda dupa modelul Rusiei si al Chinei, dar isi ''promoveaza valorile'', a afirmat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, in legatura cu campania de vaccinare anti-COVID-19, relateaza Reuters si AFP.…

- China va descuraja cu hotarare orice activitate separatista care urmareste independenta Taiwanului, dar este angajata sa promoveze cresterea pasnica a relatiilor in Stramtoarea Taiwan si "reunificarea" Chinei, a declarat vineri premierul Li Keqiang, transmite Reuters. China, care pretinde…

- Statele Unite colaboreaza cu Japonia, India si Australia la un plan de distribuire a vaccinurilor impotriva COVID-19 in Asia, pentru a contracara influenta Chinei, scrie marti ziarul Financial Times, citat de Reuters. Persoane la curent cu dialogul dintre Washington si aliati afirma ca in ultimele…

- Un tribunal din Rusia a condamnat joi un barbat la opt ani de inchisoare dupa ce l-a gasit vinovat de tradare pentru ca ar fi oferit secrete de stat Chinei, a relatat agentia de presa TASS, preluata de Reuters, potrivit AGERPRES. Vladimir Vasiliev, in varsta de 52 de nai, a fost arestat in…

- Casa Alba a facut sambata apel la China sa furnizeze informatii din primele zile ale epidemiei de COVID-19, afirmand ca are “profunde ingrijorari” privind modul in care concluziile raportului Organizatiei Mondiale a Sanatatii au fost comunicate, relateaza Reuters . Consilierul pentru securitate nationala…

- Coreea de Sud a anunțat marți ca a mobilizat avioane de lupta drept raspuns la o încalcare a zonei sale de identificare și aparare aeriana de catre 19 avioane militare ale Rusiei și Chinei, transmite Reuters.Patru avioane de razboi chineze au patruns în Zona de Identificare și Aparare…