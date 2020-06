China face concurență GPS cu BDS China a plasat cu succes, marți, in orbita, ultimul sau satelit BeiDou Navigation Satellite System (BDS), finalizand astfel rețeaua de navigație și geolocație la care lucreaza de ani buni. Sistemul de navigație este considerat concurent pentru sistemul GPS, deținut de SUA. China a incercat in 2003 sa se alature proiectului de navigație prin satelit Galileo,... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

