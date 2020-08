Stiri pe aceeasi tema

- Liderul chinez Xi Jinping se confrunta cu o opozitie extinsa in interiorul propriului partid, a declarat o fosta profesoara de la Scoala Centrala de Partid, institutie de elita care pregateste oficialii chinezi, potrivit The Guardian citat de news.ro.Cai Xia a lansat un repros fara precedent…

- Un restaurant din centrul Chinei și-a cerut scuze pentru ca le-a solicitat clienților sa se cantareasca inainte de face comanda, noteaza BBC, citata de Hotnews.ro. Inițiativa restaurantului a fost lansata in condițiile in care președintele Xi Jinping denunța recent risipa de mancare, in cadrul unei…

- Xu Zhangrun, un profesor universitar chinez care il critica in mod constant pe presedintele Chinei, Xi Jinping (foto), a fost arestat preventiv, in ceea ce este cel mai nou semnal privid intoleranta Partidului...

- Activiștii pro-democrație din Hong Kong planuiesc sa formeze un parlament in exil al metropolei dupa ce China a adoptat o noua lege care incheie, practic, autonomia metropolei, relateaza The Guardian.

- Orașul Yiwu din estul Chinei va începe testarea unui program-pilot care le va permite rezidenților sa verifice înainte de casatorie daca partenerul lor are antecedente de violența domestica, relateaza The Guardian.Potrivit unui anunț de pe website-ul autoritaților locale din Yiwu,…

- China a retras solzii de pangolin de pe o lista oficiala de ingrediente aprobate pentru a fi folosite in medicina traditionala, in contextul cresterii protectiei acordate acestui mamifer pe cale de disparitie, informeaza site-ul publicatiei britanice The Guardian si agentia DPA.Unii oameni de stiinta…

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O'Brien a avertizat ca Washingtonul va impune sanctiuni Hong Kong-ului si Chinei daca Beijingul impune o lege a securitatii nationale asupra acestui teritoriu, spunand ca aceasta va insemna o preluare a acestuia, relateaza dpa, citata de Agerpres."Este…

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O'Brien a avertizat ca Washingtonul va impune sanctiuni Hong Kong-ului si Chinei daca Beijingul impune o lege a securitatii nationale asupra acestui teritoriu, spunând ca aceasta va însemna o preluare a acestuia, relateaza dpa,…