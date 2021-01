Stiri pe aceeasi tema

- China a detectat primul caz „importat” de infectare cu noua varianta SARS-CoV-2 despre care se crede ca a aparut in Marea Britanie, iar cercetatorii spun ca acesta reprezinta „o mare potentiala amenintare pentru prevenirea si controlul Covid-19” in tara, anunța news.ro. Noua tulpina a coronavirusului…

- Noua tulpina a coronavirusului este, potrivit cercetatorilor din intreaga lume, cu pana la 70- mai contagioasa decat virusul original. Varianta a fost detectata in China la o femeie in varsta de 23 de ani, studenta care a calatorit recent in Regatul Unit si a fost testata in Shanghai pe 14 decembrie.…

- Se pare ca in Italia apare inca o noua tulpina de coronavirus. Specialiștii au identificat inca din august, in Brescia, o mutație a acestui virus. Din primele informații se vare aceasta noua tulpina din Italia este foarte asemanatoare cu cea descoperita in Marea Britanie. Cazul unui pacient vindecat…

- Dupa Franta si Germania, Spania si Suedia raporteaza cazuri de infectare cu noua tulpina a coronavirusului. La Madrid au fost confirmate patru cazuri de contaminare cu noua varianta britanica a Covid-19. Toate cazurile au legatura cu persoane care au sosit recent din Regatul Unit. Noua varianta a virusului…

- Vaccinul experimental dezvoltat de Moderna Inc are o eficiența de 94,5% in prevenirea COVID-19. In aceste condiții, SUA ar putea avea in scurt timp doua vaccinuri cu rezultate care depașesc cu mult așteptarile. In condițiile anunțului facut de Moderna, luni, și Pfizer, saptamana trecuta , Statele Unite…

- Italia, una dintre țarile europene cel mai puternic afectate de COVID-19, a depașit, miercuri, pragul de un milion de persoane infectate cu noul coronavirus, scrie Reuters.Ministerul italian al sanatații a declarat ca țara a inregistrat 32.961 de cazuri noi și 623 de decese in ultimele 24 de ore.Italia…

- Cercetatorii din Regatul Unit al Marii Britanii vor evalua aspirina ca posibil tratament pentru Covid-19. Specialiștii britanici urmeaza sa analizeze mai multe potențiale tratamente pentru coronavirus, conform Reuters . Unul din riscurile pentru pacienții infectați cu coronavirus este apariția de cheaguri…

- Continentul european a doborat un record al numarului de cazuri de infectari cu coronavirus, intr-o singura zi raportand mai multe cazuri decat SUA, Brazilia, India, țarile care pana acum au raportat cele mai multe cazuri de imbolnaviri de la o zi la alta. Europa a raportat joi 96.996 de cazuri noi,…