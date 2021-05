China este criticată după ironiile crizei Covid din India O postare pe Weibo, o retea de socializare din China, facuta de un cont care are legatura cu Partidul Comunist Chinez, a atras critici asupra Chinei, relateaza BBC. In postarea respectiva era ironizata criza din India, provocata de coronavirus. In postare era o poza care arata lansarea unei rachete in China, alaturi de o fotografie in care erau incinerate cadavrele victimelor Covid din India. Imaginea era insotita si de textul „Aprinderea unui foc in China vs. aprinderea unui foc in India”. Ulterior, postarea a fost stearsa. Postarea a fost facuta de un cont care apartinea Comisiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

