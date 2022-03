Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a discutat cu presedintele Chinei, prin videoconferința, timp de aproximativ doua ore, despre cum s-ar putea implica China in razboiul din Ucraina, dupa ce Rusia a cerut ajutor. Iata concluziile.

- Pregatind scena cu cateva ore inainte de o discuție intre Joe Biden și Xi Jinping, SUA au avertizat ca China s-ar expune represaliilor daca ar „sprijini agresiunea rusa” in Ucraina. „Suntem ingrijorați ca Beijingul intenționeaza sa asiste direct Rusia cu echipamente militare care ar fi folosite in Ucraina.…

- Sullivan a declarat pentru CNN ca Statele Unite sunt de parere ca Beijingul era instiintat de planul Rusiei de a invada Ucraina inainte ca invazia sa aiba loc, desi este posibil ca statul chinez sa nu fi inteles intreaga amploare a planului. In prezent, Washingtonul urmareste indeaproape in ce masura…

- „Exista un singur om in lume care are influența asupra lui Vladimir Putin – și acesta este președintele Chinei, Xi Jinpig”, a declarat pentru CNBC economistul Stephen Roach. „Cel mai bun lucru pe care l-ar putea face China in acest moment este sa negocieze un acord de pace intre Rusia și Ucraina. Xi…

- Secretarul de stat american, care s-a intalnit duminica dimineața cu ministrul ucrainean de externe la granița Poloniei, a discutat și cu omologul sau chinez Wang Yi, acesta transmițand ca Beijingul se opune oricaror mișcari ”care ar pune gaz pe foc” in Ucraina, potrivit ministerului chinez de externe…

- Europenii și SUA nu pot fi mediatori in conflictul dintre Rusia și Ucraina, astfel sa singura alternativa ramane China, a declarat Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, relateaza DPA sambata, citata de Agerpres . ”Nu exista alternativa. Noi (europenii)…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a convenit miercuri cu omologul sau chinez, Xi Jinping, asupra necesitatii reducerii tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, iar liderul de la Paris a pledat pentru "reechilibrarea" relatiilor comerciale dintre Uniunea Europeana si China.

- ”In ceea ce priveste relatiile noastre bilaterale, ele au progresat intr-un spirit de prietenie, de parteneriat strategic. Ele au dobandit un caracter cu adevarat fara precedent”, a declarat Vladimir Putin la inceputul intalnirii sale cu omologul sau chinez Xi Jinping, declaratii transmise in direct…