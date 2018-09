Stiri pe aceeasi tema

- Lira turceasca si perspectivele economiei Turciei se prabusesc cu o forta atat de mare incat socul a ajuns sa se simta pe bursele de actiuni din Europa si pe pietele emergente. Unii analisti sunt convinsi ca Turcia va intra in recesiune sau ca guvernul de la Ankara va fi obligat sa stavileasca iesirile…

- China si Regatul Unit intentioneaza sa deschida discutii in vederea unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana (UE), a anuntat luni, la Beijing, noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu o DISTRUGE…

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, a declarat luni ca Europa, China, Rusia și SUA au "datoria comuna" sa nu declanșeze razboaie comerciale care deseori in istorie s-au transformat in "conflicte fierbinți", informeaza agenția de știri Reuters, prleuata de mediafax. Inca este timp…

- "Este datoria comuna a Europei si Chinei, dar de asemenea si a Americii si Rusiei, de a nu distruge (ordinea comerciala globala), ci sa o imbunatateasca, sa nu declanseze razboaie comerciale care atat de des in istoria noastra s-au transformat in conflicte fierbinti", a declarat Donald Tusk.…

- China trimite anual mii de trenuri cu marfuri in Europa, cele mai lungi trasee avand finalul in Spania. Ceea ce acum cațiva ani parea doar un test, a devenit acum un fenomen, iar in acest an aproape 5.000 de trenuri directe vor lega China de Europa. Insa un sat polonez de la granița cu Belarus da deja…

- O delegație a Liceului de Arte “Sigismund Toduța” Deva formata din 9 elevi, membri ai ansamblului folcloric “Romanașul”, insoțiți de directorul adjunct Mateș Adela-Ioana și profesorul de muzica San Calin, au efectuat o vizita in China, in perioada 7-20 iunie 2018, in cadrul parteneriatului pe care…

- Un barbat acuzat a fi "unul dintre cei mai prolifici traficanti de migranti de pe ruta Balcanilor de Vest" a fost retinut in Grecia, a anuntat luni Europol (Oficiul European de Politie), potrivit dpa, informeaza Agerpres.Barbatul, cetatean sirian, este acuzat ca a organizat transportul de…

- Adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, aflat, luni, la Bucuresti, a vorbit despre importanta Romaniei in regiunea de Est, in contextul in care Rusia si China devin din ce in ce mai agresive, promovand un model bazat pe totalitarism si forta bruta.