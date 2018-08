China e datoare până în gât. Autoritățile locale au luat credite mai mult decât pot duce Practic, amenda primita de agentie arata ca aceasta a subevaluat riscurile la care se expun anumite entitati pe care le analizeaza, in general autoritati locale. Agentiile chineze de rating sunt renumite pentru ca acorda calificative favorabile emitentilor locali, minimalizand riscurile, chiar daca o serie de institutii internationale atrag atentia ca datoria Chinei a ajuns la un nivel care ar putea declansa o criza financiara. Comisia de reglementare a valorilor mobiliare din China (CSRC) a informat vineri ca a decis sa interzica agentiei Dagong Global Credit Rating Co Ltd, una din primele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze au blocat imaginea ursuletului pe retelele de social media inca de anul trecut, cand acesta a devenit simbol al disidentei politice, scrie bbc.com. Primele comparatii intre presedintele Chinei si Winnie de Plus au aparut in 2013. Sursa: Mediafax Adauga Comentarii Adauga…

- „China nu este o economie de piața” – au spus deputații din toate grupurile Parlamentului European, in dezbaterea avuta cu Consiliul și Comisia. Dezbaterea s-a concentrat pe modul in care UE ar trebui sa compenseze competiția incorecta a Chinei dupa 11 decembrie 2016, cand, conform protocolului de acces…

- Autoritațile din China l-au invitat pe prim-ministrul japonez Shinzo Abe intr-o vizita oficiala, in contextul in care cele doua țari depun eforturi comune pentru imbunatațirea relațiilor, a declarat ministrul de Externe chinez, Lu Kang, citat de Reuters. China și Japonia au avut de multe ori…

- Comisia parlamentara pentru Statutul deputaților și senatorilor a acceptat introducerea posibilitații legale pentru parlamentari de a intermedia „in orice mod” relația dintre cetațenii din circumscripția electorala in care au fost aleși și autoritațile publice locale și centrale, precum și relația dintre…

- Precipitatiile abundente si inundatiile provocate de acestea incepand de sambata au afectat aproximativ 185.000 de persoane din provincia Yunnan, aflata in sud-vestul Chinei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua. Pana miercuri la ora locala 11.00, intemperiile au facut cele mai…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse, potrivit agentiei chineze Xinhua, care a citat Comisia pentru Tarife a Consiliului de Stat, relateaza Reuters conform News.ro . Tarife pentru bunuri americane…

- Summitul Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), la care participa sefii de stat rus, iranian si chinez, se deschide sambata in orasul Qingdao, estul Chinei, in contextul unei cresteri a tensiunilor comerciale chino-americane si in timp ce Teheranul incearca sa se asigure de sprijinul acordat…

- Comisia speciala pentru elaborarea Codului administrativ a continuat dezbaterile, miercuri, cu prevederile privind administratia publica locala. Textele dezbatute si adoptate au vizat institutiile publice de interes local, mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitatii…