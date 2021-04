China: Doi foşti responsabili uiguri de rang înalt, condamnaţi la moarte pentru 'separatism' în Xinjiang Doi fosti responsabili uiguri de rang inalt au fost condamnati la moarte pentru 'separatism' in regiunea autonoma Xinjiang din nord-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite miercuri AFP. Punerea in executare a sentintelor a fost suspendata pentru o perioada de doi ani, in practica aceasta pedeapsa fiind comutata in detentie pe viata. Cei doi responsabili conduceau administratiile in domeniul justitiei, respectiv al educatiei in Xinjiang, regiune marcata de tensiuni intre majoritatea musulmana (formata in special din uiguri) si minoritatea han (de origine chineza). Mai multe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

