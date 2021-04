China: Doi foști oficiali uiguri de rang înalt, condamnați la moarte Doi fosti responsabili uiguri de rang înalt au fost condamnati la moarte pentru 'separatism' în regiunea autonoma Xinjiang din nord-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.

Punerea în executare a sentintelor a fost suspendata pentru o perioada de doi ani, în practica aceasta pedeapsa fiind comutata în detentie pe viata.

Cei doi responsabili conduceau administratiile în domeniul justitiei, respectiv al educatiei în Xinjiang, regiune marcata de tensiuni între majoritatea musulmana (formata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

