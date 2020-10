Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a marcat cu solemnitate vineri implinirea a 70 de ani de la intrarea Chinei in Razboiul din Coreea (1950-1953), ocazie pentru el de a celebra o "victorie" impotriva SUA, dar si de a atrage atentia ca tara sa nu va permite sa ii fie subminate suveranitatea si securitatea,…

- Opozanti iranieni in exil au afirmat vineri ca au identificat o noua facilitate militara secreta langa Teheran, care ar putea adaposti - potrivit lor - un centru de testare pentru dezvoltarea programului nuclear militar al tarii, oficial limitat la activitati civile din 2015, relateaza France Presse.'Un…

- Presedintele chinez Xi Jinping si Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) au prezentat un plan pentru o „noua era” in care oficialii comunisti vor avea un control sporit asupra afacerilor din China.

- Statele Unite au revocat vizele a peste 2.000 de cetateni chinezi, pana pe 8 septembrie, a declarat un purtator de cuvan al Departamentului de Stat, in cadrul masurilor administratiei Trump de a bloca intrarea in tara a studentilor si a cercetatorilor din China care ar avea legaturi cu armata chineza,…

- Forta economica globala face din China un adversar mai dificil decat era Uniunea Sovietica in timpul razboiului rece, a apreciat miercuri la Praga secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Reuters. El a cerut tarilor europene sa stranga randurile impotriva Partidului Comunist Chinez (PCC),…

- Cererea la export, in special din China, i-a ajutat pe producatorii germani sa iși revina din șocul blocajelor coronavirusului in iunie, a doua luna la rind, deși producția a fost cu mult sub nivelul de acum un an, relateaza Reuters.Producția industriala a celei mai mari economii din Europa…

- Presedintele american Donald Trump a semnat un decret joi ce se va aplica peste 45 de zile și care va interzice, începând de atunci, orice tranzactie cu ByteDance, compania-mama a retelei sociale chineze TikTok, informeaza vineri France Presse, preluata de Agerpres.Seful statului face…

