China devine al doilea cel mai mare exportator de automobile la nivel global. A depășit Germania Potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din China, țara asiatica a exportat 3.11 milioane de vehicule in 2022, o creștere de 54% fața de anul precedent. In consecința, China a depașit Germania (2.61 milioane de vehicule) și urca pe locul 2 in topul celor mai mari exportatori de automobile la nivel global. Japonia ramane lider, dar nu pentru mult timp. Deși rezultatul anual nu este cunoscut, in primele 11 luni ale anului 2022, Japonia a... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

