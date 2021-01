Stiri pe aceeasi tema

- China devanseaza SUA și devine cel mai mare beneficiar al investițiilor straine, la nivel mondial. Economia chineza s-a relansat spectaculos, dupa pandemie China a devansat SUA, devenind cel mai mare beneficiar de investitii straine directe (ISD) in 2020, un an in care pe plan global ISD-urile au scazut…

- Pentru prima oara, China a depașit SUA și a devenit prima țara din lume dupa volumul investițiilor straine. Conform raportului ONU pentru Comerț și Dezvoltare, investițiile straine au scazut, anul trecut, in SUA cu 49%, pana la $134 miliarde. In același timp, in China, investițiile straine au crescut…

- ​Samsung ia în calcul sa investeasca 10 miliarde de dolari în Texas pentru a construi o fabrica de microprocesoare, intenția companiei fiind sa atraga mai mulți clienți din SUA și sa concureze mai îndeaproape cu rivalul Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Bloomberg scrie…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 60% in primele 11 luni ale anului trecut, pana la 1,87 mld. euro Investitiile straine directe au scazut in primele 11 luni din 2020 cu 60,42% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,87 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca…

- Investitiile straine directe au scazut in primele 10 luni din 2020 cu 62,46% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,75 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei. ‘Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,754 miliarde de euro (comparativ…

- „Intrebarea de 100 de puncte la care «curajosul» Citu va fugi mancand pamantul cum a facut-o in Parlament: de ce investitiile straine directe cu care se tot lauda sunt in primele 9 luni din 2020 de doar 1,9 miliarde de euro fata de 4,47 miliarde euro in perioada similara din 2019 ( guvernare PSD). Dar…

- Investitiile straine directe la nivel global vor scadea cu 40% in 2020, pe fondul temerilor privind o recesiune profunda, estimeaza Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD). In primul...

- Investitiile straine directe (FDI) pe plan global au scazut cu 49% in primul semestru din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, si se prevede un declin de pana la 40% anul acesta, pe fondul temerilor privind o recesiune profunda, se arata intr-un raport publicat marti de Conferinta Natiunilor…