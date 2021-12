Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) a exclus posibilitatea amanarii Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie 2022), in circumstantele legate de pandemia de Covid-19, informeaza agentia DPA. Aparitia variantei Omicron a coronavirusului a generat ingrijorare la nivel global, atat din…

- China recunoaste ca varianta omicron a noului coronavirus ridica dificultati suplimentare in organizarea Jocurilor Olimpice (JO) de Iarna de la Beijing, in perioada 4-20 februarie, insa si-a reiterat increderea in succesul evenimentului, relateaza AFP.

- China recunoaste ca varianta omicron a noului coronavirus ridica dificultati suplimentare in organizarea Jocurilor Olimpice (JO) de Iarna de la Beijing, in perioada 4-20 februarie, insa si-a reiterat increderea in succesul evenimentului, relateaza AFP.

- Autoritațile din Heihe, un oras din China situat in apropiere de granita cu Rusia, au anunțat ca ofera o recompensa de 100.000 de yuani (13.500 de euro) pentru orice informatie referitoare la originea unui focar local de coronavirus, relateaza AFP, citata de Agerpres.Orasul Heihe, care este despartit…

- Unii timișeni au cumparat cantitați mai mari de zahar și ulei dupa indemnurile facute de guvernul chinez, care iși sfatuia cetațenii sa faca provizii de mancare și de produse de prima necesitate, pentru a face fața nevoilor zilnice și situațiilor de urgența, precum o criza alimentara. Unele magazine…

- Guvernul de la Beijing a facut apel la populatie sa faca rezerve de hrana, într-un moment în care China încearca sa combata reaparitia unor focare sporadice de COVID-19 care perturba comunicarile, relateaza AFP.Un anunt postat luni seara pe site-ul Ministerului Comertului îndeamna…

- Maratonul international de la Beijing, programat duminica viitoare, a fost amanat pe termen nedefinit pentru a preveni orice risc de transmitere a Covid-19, cu 100 de zile inaintea Jocurilor Olimpice, au anuntat organizatorii, citati de AFP, arata Agerpres. China a inregistrat, luni, 39 de…

- Autoritatile au impus luni noi masuri de izolare pentru zeci de mii de locuitori din nordul Chinei si le-au cerut rezidentilor din Beijing sa-si limiteze deplasarile din cauza unei cresteri a cazurilor de COVID-19 in tara, cu o suta de zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing,…