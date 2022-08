Stiri pe aceeasi tema

- China a reacționat dupa ce președinta Camerei Reprezentanților din SUA a ajuns in Taiwan. „Submineaza grav pacea și stabilitatea peste stramtoarea Taiwan (...) Cei care se joaca cu focul vor pieri din cauza lui”, a amenințat, marți, ministerul de externe chinez. Totodata, și partidul comunist a criticat…

- Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a emis marti o declaratie cu privire la vizita presedintelui Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, in insula Taiwan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- In timp ce avionul lui Nancy Pelosi a aterizat in Taiwan, in provincia Fujian, care se afla la granița cu Taiwanul, au inceput sa urle sirenele de razboi. Mai multe filmulețe aparute pe rețelele de socializare arata cum China continua sa mobilizeze echipamente militare in provincia Fujian. In imagini,…

- Rusia și-a aratat marți sprijinul pentru China, pe tema vizitei președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi in Taiwan, avertizand Washingtonul ca o astfel de vizita „provocatoare” va exacerba tensiunile dintre Washington și Beijing, relateaza Reuters.

- Vizita președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan va submina relațiile dintre China și SUA. Despre acest lucru a declarat reprezentantul Chinei la ONU, Zhang Jun, transmite RBC-Ucraina, cu referire la Reuters. "O astfel de vizita este aparent foarte periculoasa, foarte provocatoare.…

- Intr-o convorbire telefonica pe care a avut-o cu președintele Americii, Joe Biden, cel al Chinei, Xi Jinping, a fost ferm și a avertizat: „cine se joaca cu focul va arde”. Asta cu referire la interferențele SUA in situația din Taiwan. Potrivit unui comunicat publicat de Ministerul de Externe de la Beijing,…

- Armata canadiana acuza ca avioanele sale, care supravegheaza aplicarea sancțiunilor Națiunilor Unite asupra Coreei de Nord, sunt harțuite in mod constant de avioanele Chinei, care zboara atat de aproape de echipajele sale incat piloții „se pot vedea unul pe celalalt”. In unele cazuri, avioanele de razboi…

- Joe Biden will visit Japan and South Korea on his first Asian trip as U.S. president, carrying a clear message to China, advisers and analysts say – don’t try what Russia did in Ukraine anywhere in Asia, and especially not in Taiwan, according to Reuters. Biden departs for the five day trip on Thursday,…