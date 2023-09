Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor milionari in dolari a ajuns la 38.000 in 2022, in creștere cu peste 1.000 de persoane fața de anul precedent, informeaza Profit.ro, care citeaza un raport al bancii elvețiene Credit Suisse.La finalul anului 2022, 38.000 de romani aveau o avere estimata la peste un milion de dolari,…

- Acordul, care include 6.500 de titluri precum ” Yellowjackets” si ”The Rookie”, a fost aprobat de consiliile de administratie ale ambelor companii si este asteptat sa se incheie pana la sfarsitul anului 2023. Hasbro a spus ca va folosi veniturile din tranzactie pentru a plati datorii de cel putin 400…

- Banca centrala a Chinei a impus, vineri, Ant Group, afiliata a grupului Alibaba, o amenda de 7,12 miliarde de yuani (985 de milioane de dolari), pentru diverse nereguli, incheind masurile de reglementare impotriva acesteia, transmite CNBC. Banca Populara Chineza, care a emis amenda, a declarat ca sanctiunea…

- SUA au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China, relateaza vineri AFP. Aceasta vanzare de armament de dimensiuni modeste nu largeste spectrul de arme americane…

- Un juriu din New Jersey a decis luni in favoarea unei foste directoare regionale a rețelei de cafenele Starbucks, care a dat in judecata compania pentru concediere nedreapta, susținand ca a fost data afara pentru ca este alba, scrie CNN. Femeia urmeaza sa primeasca peste 25 de milioane de dolari daune,…