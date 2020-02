Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul de la Cernobil si epidemia cu noul coronavirus aparuta in Wuhan au afectat milioane de oameni, inclusiv dincolo de granitele statelor in care s-au intamplat evenimentele. Ambele au avut loc in state socialiste, controlate, monopartide. Si ambele evenimente au fost initial ascunse de oficiali…

- Medici thailandezi au declarat duminica ca au tratat cu succes cazuri severe de imbolnavire cu noul coronavirus (2019-nCoV) cu ajutorul unei combinatii de medicamente utilizate impotriva gripei si HIV, cu rezultate initiale care arata o ameliorare semnificativa a simptomelor in 48 de ore de la aplicarea…

- Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine). Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…

- Rusia și China colaboreaza pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a informat miercuri Consulatul Rusiei la Guangzhou, citat de site-ul agenției de presa Reuters.Potrivit instituției, autoritațile chineze au pus la dispoziția cercetatorilor ruși descoperirile de pana acum…

- Rusia și China colaboreaza pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a informat miercuri Consulatul Rusiei la Guangzhou, potrivit agenției de presa Reuters, citata de TVR. Virusul se transmite foarte ușor de la om la om și pana in prezent nu are tratament. Potrivit instituției, autoritațile…

- La Wuhan, un oras aflat in carantina de joaia trecuta din cauza noului tip de coronavirus, sute de muncitori lucreaza contracronometru pentru ridicarea unui spital de o mie de paturi in doar zece zile.

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP, scrie agerpres.ro.