China depășește Japonia și devine cel mai mare exportator de automobile din lume în 2023 Dupa primele 3 luni din 2023, China a devenit cel mai mare exportator de automobile la nivel mondial. Astfel, țara asiatica a depașit Japonia, care deținea anterior acest titlu. Conform datelor furnizate de Asociația de Producatori de Automobile din China, aceasta țara a exportat 1.07 milioane de mașini in intervalul ianuarie-martie 2023. In aceeași perioada, Japonia a exportat 950.000 de mașini. Unul dintre motivele pentru care China a devenit cel mai mare... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

