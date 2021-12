Beijingul a calificat sambata, 11 decembrie, democrația americana drept „arma de distrugere in masa”, dupa summitul pentru democrație organizat de președintele SUA, Joe Biden, pentru a reuni țarile care impartașesc aceleași valori in fața regimurilor autoritare. „Democrația a devenit de mult o „arma de distrugere in masa folosita de Statele Unite pentru a interveni in […] The post China: „Democrația SUA este o arma de distrugere in masa” first appeared on Ziarul National .