- Statele Unite colaboreaza cu Japonia, India si Australia la un plan de distribuire a vaccinurilor impotriva COVID-19 in Asia, pentru a contracara influenta Chinei, scrie marti ziarul Financial Times, citat de Reuters. Persoane la curent cu dialogul dintre Washington si aliati afirma ca in ultimele…

- Presedintele american Joe Biden a atentionat ca rivalitatea intre SUA si China va lua forma unei „competitii extreme”, asigurand totodata ca vrea sa evite „un conflict” intre primele doua puteri mondiale, informeaza Reuters. Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau…

- Pentagonul si-a reafirmat joi sprijinul de lunga durata pentru dreptul la autoaparare al Taiwanului si a declarat ca nu exista motive pentru ca tensiunile dintre China si Taiwan sa conduca in mod necesar la o confruntare, transmite Reuters preluat de agerpres. Aceste remarci despre tensiunile dintre…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut sambata Chinei sa nu mai exercite presiuni asupra Taiwanului, dupa ce ministerul apararii de la Taipei a anuntat ca mai multe aeronave chineze au patruns in cursul aceleiasi zile in partea sud-vestica a zonei sale de identificare a apararii aeriene, informeaza…

- Doua nave de razboi americane au traversat joi Stramtoarea Taiwan generand proteste din partea autoritatilor chineze de la Beijing, a doua misiune de acest tip a marinei SUA in aceasta luna, la aproape doua saptamani dupa ce un grup chinez de portavioane a folosit aceeasi cale navigabila, informeaza…

