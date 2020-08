Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul media Jimmy Lai din Hong Kong a fost arestat pentru suspiciune de coluziune cu forte straine in conformitate cu legea privind securitate nationala impusa de Beijing metropolei financiare in luna iunie, potrivit anuntului facut pe Twitter luni de un colaborat apropiat al acestuia, transmite…

- Magnatul media Jimmy Lai, activist pro-democratie, a fost arestat in Hong Kong in baza noii legi privind securitatea nationala, fiind acuzat de coluziune cu forte straine. Este cel mai important critic al regimului de la Beijing arestat pana acest moment.

- AFP adauga, citand o sursa din politie, ca un motiv suplimentar al arestarii magnatului de presa din Hong Kong ar fi si frauda. Lai a fost unul din cei mai proeminenti activisti in favoarea democratiei din Hong Kong si un critic fervent al regimului de la Beijing, care a impus pe 30 iunie o noua lege…

- A doua cea mai mare economie din lume a inregistrat o scadere accentuata in primele trei luni ale anului in timpul izbucnirii pandemiei de coronavirus. Insa cifrele raportate miercuri arata ca Produsul Intern Brut al Chinei (PIB) a revenit pe crestere in perioada aprilie-iunie. Cfrele sunt…

- Ignorand indemnurile Occidentului, Parlamentul national chinez a adoptat marti acest text, la un an dupa manifestatii monstru in fosta colonie britanica impotriva influentei Guvernului central. Washingtonul acuza Beijingul de faptul ca si-a incalcat angajamentele internationale si principiul "o tara…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat marti ca modelul 'o tara, doua sisteme' impus in Hong Kong s-a dovedit un esec pentru ca Beijingul si-a tradat promisiunile de a pastra un grad inalt de autonomie pentru acest teritoriu pe perioada de 50 de ani dupa revenirea revenirea fostei…

- Marea Britanie a acuzat, joi, ca Rusia, China și Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, relateaza agenția de presa Reuters, citata de Agerpres.”Coronavirusul…

- Statele Unite si Marea Britanie au cerut vineri Chinei sa ia in considerare "ingrijorarile serioase si legitime" referitoare la autonomia Hong Kong-ului, in timp ce Beijingul considera ca orice ingerinta in afacerile sale interne este "condamnata la esec", transmite AFP preluat de agerpres. Legea…