- Diplomația chineza a transmis ca afirmațiile lui Joe Biden, facute in cadrul interviului pentru PBS de miercuri, sunt „total iresponsabile” și ca „incalca regulile de baza ale protocolului diplomatic”. Joe Biden a spus ca dictatorul chinez, Xi Jinping, se confrunta cu „probleme enorme”, mai ales in…

- Balonul a intrat in urma cu cateva zile prin nordul SUA, calatorește la o altitudine mult peste traficul aerian comercial și nu reprezinta o amenințare militara sau fizica pentru oamenii de la sol, a transmis generalul Patrick Ryder, purtator de cuvant al Pentagonului, citat de CNN . Oficialii americani…

- Intr-un discurs special sustinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Liu a cerut in mod repetat tarilor sa imbunatateasca legaturile diplomatice, „pentru ”a proteja ferm pacea mondiala”. ”Trebuie sa renuntam la mentalitatea Razboiului Rece, sa incercam sa intelegem esenta lucrurilor din…

- Protestele din China au ajuns și in atenția președintelui american, Joe Biden, care afirma ca „este informat continuu despre ceea ce se intampla și urmareste indeaproape” evolutia situatiei. Dupa valul de proteste din China impotriva masurilor sanitare, purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca va incerca sa traga „linii roșii” in relațiile tensionate dintre SUA și Beijing, in timpul intalnirii sale cu mize mari cu omologul chinez Xi Jinping, inainte de summitul G20 din Indonezia. Cei doi lideri nu duc lipsa de subiecte de discuție, Washingtonul…

- Liniile de comunicatie intre Statele Unite si China vor ramane deschise, pentru a evita conflictele, a declarat duminica presedintele american Joe Biden la summitul ASEAN (Asociatia Natiunilor din Sud-Estul Asiei) din Cambodgia, conform unui comunicat al Casei Albe preluat de Reuters. Fii la curent…