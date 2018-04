Stiri pe aceeasi tema

- China a dat asigurari vineri ca va lupta, “cu orice pret”, impotriva protectionismului Statelor Unite ale Americii si a amenintat ca va contracara cu noi masuri pentru a-si proteja interesele in fata planurilor presedintelui american Donald Trump de a impune ...

- China a dat asigurari vineri ca va lupta, „cu orice pret", impotriva protectionismului Statelor Unite ale Americii si a amenintat ca va contracara cu noi masuri pentru a-si proteja interesele in fata planurilor presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare de 100 de miliarde de dolari…

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE. Ministerul chinez al Comertului…

- Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva SI in estul Siriei' in conditiile in care 'fortele (kurde) s-au indreptat spre (enclava) Afrin', a declarat Tillerson intr-o conferinta de presa in Kuweit, dupa o reuniune a coalitiei internationale anti-jihadiste. 'Suntem…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…