China: Cutremur de magnitudine 7,3 în provincia Qinghai ​Un cutremur cu magnitudinea 7,3 pe scara Richter a lovit privincia chineza Qinghai (nord-estul țarii), vineri noapte, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), la câteva ore dupa un alt seism ce s-a produs în sud-estul țarii și s-a soldat cu cel puțin doi morți, relateaza AFP.

Epicentrul seismului din Qinghai - survenit în cursul nopții de vineri spre sâmbata, la ora locala 02.04, la o adâncime de numai 10 kilometri - a fost localizat la aproximativ 400 de kilometri sud-vest de orașul Xining, potrivit USGS.

Magnitudinea cutremurului a fost masurata…

Sursa articol: hotnews.ro

