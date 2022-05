China cumpără masiv cărbune și petrol din Rusia China cumpara cantitați record de carbune rusesc ieftin, chiar și in timp ce țarile occidentale aplica sancțiuni Moscovei din cauza invaziei din Ucraina, informeaza Hotnews . In aprilie, China, a doua economie a lumii, a cumparat mai mult decat oricand carbune din Rusia și a eliminat tarifele de import pentru toate tipurile de carbune, o masura despre care analiștii spun ca va avantaja in principal furnizorii ruși. Importurile de carbune ale Chinei din Rusia aproape ca s-au dublat intre martie și aprilie, ajungand la 4,42 milioane de tone, potrivit furnizorului de date Refinitiv. Rusia a depașit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

