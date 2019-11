Stiri pe aceeasi tema

- Marca Thomas Cook și brandurile hoteliere conexe vor fi cumparate de grupul chinez Fosun Tourism pentru 14,25 milioane de dolari, a anunțat compania chineza, transmite Reuters, citata de Mediafax.Activele achiziționate vor include marci comerciale, nume de domenii online, aplicații software și licențe…

- Joi, 31 octombrie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 octombrie, Loteria Romana a acordat 23.306 caștiguri, in valoare totala de 19.111.562,33 lei. Rezultatele Loto 6/49 din 31 octombrie 2019: Loto 6/49:…

- Pentru prima din martie, titlurile Tesla au trecut pragul de 300 de dolari. Actiunile au urcat cu 21%, la 307,12 dolari, apoi s-au tranzactionat in crestere cu 16%. Profitul Tesla s-a situat la 1,86 dolari pe actiune, in trimestrul trei din 2019, in timp ce analistii se asteptau la pierderi de 0,42…

- Supraviețuitorii și familiile celor 58 de oameni care au fost uciși în cel mai grav atac în masa din istoria moderna a Americii au ajuns la o înțelegere cu MGM Resorts, compania urmând sa le plateasca cel puțin 735 de milioane de dolari, relateaza Reuters. MGM Resorts deține…

- Boeing va plati compesanții totale de 50 de milioane de dolari catre familiile pasagerilor uciși in prabușirile aeronavelor 737 MAX, cu 50 de milioane mai puțin decat compania americana anunțase in luna iulie. Familiile fiecarui dintre cei 346 de pasageri care au murit in cursele Lion Air 610 și Ethiopian…

- Un val de dezbateri a avut loc legat de posibila blocare a ajutorului acordat catre Ucraina, in valoare de 250 de milioane de dolari – ridicat de Congresul American la 300 de milioane de dolari – de catre administratia Trump.

- Ziarul Unirea 20 de milioane de dolari pentru RMGC. Compania canadiana primește bani de la investitori pentru procesul cu statul roman Pentru a putea acoperi unele costuri legate de procesul de arbitraj in care este implicata, impotriva statului roman, compania canadiana Gabriel Resources, principalul…

- Compania de productie a lui Robert De Niro a dat in judecata o fosta angajata și ii cere despagubiri de 6 milioane de dolari. Aceasta ar fi deturnat fonduri si urmarit programe Netflix in timpul programului de lucru.