Air China si China Southern Airlines au anuntat in comunicate separate la bursa ca vor cumpara fiecare 96 de avioane din familia A320neo, in valoare de 12,2 miliarde de dolari la preturi de lista. China Eastern Airlines va cumpara 100 de avioane de acelasi tip, in valoare de 12,8 miliarde de dolari, se arata in comunicat. Companiile aeriene majore primesc de obicei reduceri substantiale la preturile de lista, iar China Eastern a spus ca reducerile sunt mai mari decat de obicei. Actiunile Airbus au crescut cu peste 3% in urma informatiei, in timp ce actiunile rivalului american Boeing au scazut…