China: Criza energetică, un pericol mai mare pentru economie decât criza Evergrande Criza energetica din China, care a dus la oprirea activitatilor unor fabrici, ar putea fi un pericol mai mare pentru economie decât criza datoriilor de la grupul imobiliar Evergrande, determinând investitorii sa evite industriile vulnerabile la deficitul de energie, cum ar fi sectorul siderurgic si constructiile, transmite Reuters, preluata de News.ro.

China are un deficit de energie din cauza lipsei unei cantitati suficiente de carbune, a standardelor mai stricte referitoare la emisii si a cererii puternice din partea producatorilor industriali, factori care au dus la rationalizarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

