China a criticat miercuri Statele Unite pentru retragerea din Organizatia Mondiala a Sanatatii, avertizand ca decizia va avea consecinte grave pentru tarile in curs de dezvoltare, transmite Reuters.



Beijingul cere comunitatii internationale sa sprijine mai mult OMS, a declarat presei purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Zhao Lijian.



ONU a anuntat marti ca SUA vor iesi din OMS in 6 iulie 2021, dupa ce a primit notificarea privind decizia in acest sens a presedintelui american Donald Trump.



Liderul de la Casa Alba a acuzat Organizatia Mondiala a Sanatatii…