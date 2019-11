China a denuntat luni ''o mentalitate a Razboiului Rece'' in afirmatiile facute de secretarul de stat american, Mike Pompeo, care a avertizat vineri impotriva Beijingului si a Moscovei cu ocazia implinirii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, relateaza AFP.



Intr-un discurs rostit la Berlin, Pompeo a acuzat in special China ca a adus o ''noua viziune a autoritarismului''.



In raspuns, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Geng Shuang, a denuntat ''atacurile rau intentionate si lipsite de fundament'' ale secretarului de stat american Pompeo, caruia…