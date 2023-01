Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, o mare parte a aprovizionarii cu gaz natural lichefiat (GNL) a Europei a provenit din Statele Unite, Qatar și Rusia. Combinate, aceste trei țari au reprezentat aproape 70% din totalul importurilor de GNL din Europa, potrivit datelor CEDIGAZ. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto afirma despre acord in domeniul energiei verzi, ce va fi semnat sambata la Bucuresti, ca securitatea energetica este o chestiune fizica și este nevoie de o reala construcție, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Qatar continua sa discute cu cumparatorii germani despre livrari suplimentare de GNL; ES ministrul de stat pentru afaceri energetice Saad Sherida al-Kaabi a declarat și a remarcat ca "multe țari europene și asiatice doresc acum gaze naturale pe care nu avem suficienți negociatori pentru a face fața".…

- China inregistreaza a cincea zi consecutiva cu numar record de cazuri COVID. Intre timp, Politia a arestat doua persoane la Shanghai dupa protestele fara precedent din cauza restricțiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Europa si-a redus semnificativ consumul de gaze naturale in luna octombrie, in conditiile in care gospodariile nu au pornit instalatiile de incalzire gratie temperaturilor peste medie, ceea ce constituie o veste buna pentru piata inainte de venirea iernii, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Decizia grupului francez Renault SA de a-si combina activele din domeniul motoarelor cu combustie cu cele ale grupului chinez Geely aduce un alt constructor auto pe orbita lui Li Shufu, un miliardar chinez care a devenit un jucator important in procesul de restructurare a industriei auto europene…

- Gazele naturale au devenit atat de ieftine incat unele centrale electrice din Europa au inceput sa foloseasca din nou acest tip combustibil, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministerul ucrainean al Energiei a decis sa opreasca exporturile de electricitate catre Uniunea Europeana, in urma atacurilor rusesti cu rachete care au lovit luni dimineata infrastructura energetica din Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…