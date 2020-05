Stiri pe aceeasi tema

- China a raportat 12 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus duminica, in scadere fata de cele 16 cazuri anuntate cu o zi inainte si niciun nou deces, transmite luni Reuters, care citeaza surse oficiale. Din totalul noilor cazuri de imbolnavire, opt sint importate, in scadere cu unul fata de simbata,…

- Vești bune vin din China! Datele publicate duminica, 19 aprilie, de Comisia Naționala de Sanatate arata ca s-a inregistrat cel mai scazut numar de pe 17 martie. Vorbim despre 16 noi cazuri confirmate de Covid-19.

- China a raportat 108 noi cazuri zilnice de Covid-19, cele mai multe din ultimele cinci saptamani. Autoritațile chineze au transmis ca 98 de cazuri sunt "importate", iar 61 de pacienți sunt asimptomatici, scrie News.ro Autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu…

- China continentala a raportat marti o crestere a noilor cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19, dupa 4 zile de scadere, din cauza cresterii numarului infectarilor la persoanele sosite din strainatate, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. China continentala inregistra luni 48 de noi cazuri,…

- China continentala a raportat marti o crestere a noilor cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19, dupa 4 zile de scadere, din cauza cresterii numarului infectarilor la persoanele sosite din strainatate, informeaza Reuters potrivit Agerpres. China continentala inregistra luni 48 de noi cazuri,…

- China a raportat luni 31 de noi cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, precum si 4 decese, conform celor mai recente cifre date publicitatii de Comisia Nationala de Sanatate, transmite dpa, citata de Agerpres .

- China nu a inregistrat astazi niciun caz de imbolnavire cu coronavirus intre granițele țarii, pentru prima data de la apariția virusului. Comisia Naționala de Sanatate din China a anuțat astazi doar 34 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-10, toate persoanele venind insa din afara țarii. China continua…

- China a anuntat miercuri 52 de decese provocate de coronavirus in ultimele 24 de ore si ajunge la 2.715 totalul cumulat al victimelor de la aparitia pneumoniei virale in luna decembrie 2019 in provincia Hubei (centru), informeaza AFP. Este cea mai mica cifra de deces in trei saptamani in aceasta provincie.…