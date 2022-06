Stiri pe aceeasi tema

- China va ''lupta pana la capat'' pentru a impiedica Taiwanul sa-si declare independenta, a declarat duminica ministrul chinez al Apararii,Wei Fenghe, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Beijing si Washington cu privire la acest subiect, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Lasand in urma lor o ceata fina de dezinfectant, lucratorii din China imbracati combinezoane albe curata case, drumuri, pachete si chiar oameni, masura considerata inutila de specialisti.

- Tanarul american Willy Joseph Cancel a fost ucis luni, in timp ce lupta alaturi de fortele ucrainene impotriva atacatorilor ruși. Incidentul a fost confirmat de mama barbatului, care a marturisit pentru CNN ca și-ar dori sa-l ingroape acasa, in Tennessee, insa trupul lui e pierdut in Ucraina. In varsta…

- China desfasoara vineri exercitii militare in jurul Taiwanului, in contextul unei vizite in insula a unor membri ai Congresului SUA. Beijingul a trimis fregate, bombardiere si avioane de lupta in Marea Chinei de Est si in zona din jurul Taiwanului, a anunțat purtatorul de cuvant al Comandamentului pentru…

- Armata americana a anuntat marti ca a testat pentru a doua oara cu succes o racheta hipersonica, o tehnologie in domeniul careia China si Rusia detin un avans, relateaza Noi.md cu referire la g4media.ro. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), agentie a Departamentului Apararii al Statelor…

- de Slavoj Zizek LJUBLJANA – Odata cu invazia rusa asupra Ucrainei, intram intr-o noua faza de razboi și politica globala. Pe langa un crescut risc de catastrofa nucleara, traim deja o furtuna perfecta de crize globale care se consolideaza reciproc – pandemia, schimbarile climatice, pierderea biodiversitații…

- Oficialii din China susțin ideea ambasadorului chinez din Ucraina privind acordarea unui ajutor umanitar, dar refuza sa vorbeasca despre asistența militara despre care se crede ca a fost ceruta de ruși, anunța CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia a cerut atat asistența militara, cat și financiara din partea Chinei. Printre ajutoarele solicitate Beijingului se numara pachete cu alimente neperisabile, preambalate, cunoscute in SUA sub denumirea de „meal, ready-to-eat”, scrie CNN , care citeaza doua surse care au preferat sa-și pastreze…