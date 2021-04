Stiri pe aceeasi tema

- China urmeaza sa anunte prima scadere a populatiei chineze din ultima jumatate de secol, in urma unui recensamant pe care-l efectueaza din zece in zece ani, dezvaluie Financial Times, care citeaza surse apropiate dosarului, relateaza Reuters. O scadere a populatiei ar putea determina Beijingul…

- Bitcoin a scazut sambata cu 1,77%, la 50 269,9 dolari, pierzand 906,75 dolari fața de inchiderea anterioara, anunța Reuters, citata de mediafax. Bitcoin a scazut cu 22,5% fața de maximul de 64.895,22 dolari atins la 14 aprilie. Citește și: BREAKING Dragnea a SCOS IEPURELE DIN PALARIE…

- Redresarea economiei Chinei a fost alimentata de exporturi, fabricile reusind cu greu sa faca fata comenzilor externe, si de majorarea consumului pe plan intern, in urma ridicarii restrictiilor sanitare, scriu BBC și Reuters. Economia Chinei a crescut cu 18,3% in primul trimestru al lui 2021 comparat…

- Deficitul din sectorul public german a atins 189,2 miliarde de euro in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, acesta fiind primul din 2013 și cel mai mare deficit bugetar de la reunificarea Germaniei in urma cu trei decenii, a declarat Biroul de Statistica, citat de Reuters. Pandemia, care…

- 6906 apartamente și case de locuit individuale au fost date in exploatare in anul 2020, in scadere cu 2088 (sau cu 23,2%) fata de anul 2019, arata datele oferite de Biroul National de Statistica

- CHIȘINAU, 2 feb – Sputnik. Seceta, inghețurile din primavara și ploile cu grindina, apoi inundațiile – toate au avut ca urmare diminuarea recoltelor agricole din anul 2020. Scaderea producției vegetale a atras dupa sine și reducerea producției animaliere. © Sputnik / Rodion ProcaVom avea paine in…

- Activitatea fabricilor din China a inregistrat in ianuarie cel mai lent ritm de crestere din ultimele cinci luni, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), dar redresarea celei de-a doua economii mondiale inca este in grafic, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Indicatorul…